В Одессе "Альфа" задержала членов банды вора в законе Лоту Гули: видео и фото

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СБУ заявляет, что в Одессе задержаны подозреваемые в похищении людей

В Одессе Служба безопасности Украины раскрыла организованную группировку, которая, по их данным, терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ведомстве заявили, что бойцы "Альфы" задержали четырех организаторов банды во время попытки похищения человека. "Посредством угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" с потерпевшего деньги", - заявляют в СБУ.

По предварительным данным, в состав банды входило более 10 жителей области. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали с потерпевших деньги за их решение. В случае неуплаты угрожали насилием и физической расправой. 

В СБУ заявляют, что деятельность группы контролировал вор в законе Лоту Гули (Надир Салифов), скрывающийся от украинского правосудия.

  • 4 июня Верховная Рада приняла законопроект о "ворах в законе" и преступных сообществах. Акт криминализирует создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе"; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организацию и проведение "сходки" участников преступных сообществ.
  • 23 июня у Авакова рассказали о влиянии "воров в законе" и связях нардепов с криминалом.

Читайте также: Беглый "вор в законе" получил семь с половиной лет лишения свободы

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Теги: сбу, одесса, вор в законе, банда, лоту гули
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