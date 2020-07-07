В Одессе "Альфа" задержала членов банды вора в законе Лоту Гули: видео и фото

В Одессе Служба безопасности Украины раскрыла организованную группировку, которая, по их данным, терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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В ведомстве заявили, что бойцы "Альфы" задержали четырех организаторов банды во время попытки похищения человека. "Посредством угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" с потерпевшего деньги", - заявляют в СБУ.
По предварительным данным, в состав банды входило более 10 жителей области. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали с потерпевших деньги за их решение. В случае неуплаты угрожали насилием и физической расправой.
В СБУ заявляют, что деятельность группы контролировал вор в законе Лоту Гули (Надир Салифов), скрывающийся от украинского правосудия.
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