Патрульная полиция Одесской области отреагировала на избиение правоохранителем мужчины в Одессе, что попало на видео и распространяется в соцсетях. Патрульные сообщили, что полицейский отстранен, а по данному факту назначено служебное расследование.

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Патрульные сообщили, что событие произошло 1 августа – полицейские пригласили гражданина в управление патрульной полиции для рассмотрения дела о нарушении им ПДД.

"В ходе разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении вышеуказанный гражданин начал выражаться нецензурной бранью в сторону работников полиции, также намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию", – заявили патрульные.

В полиции отметили, что гражданина доставили в участок для дальнейшего выяснения дела, но в это время была объявлена воздушная тревога, поэтому патрульные вместе с мужчиной отправились к укрытию.

"По дороге гражданин вел себя агрессивно, провоцировал полицейских и высказывался нецензурной бранью, на что был предупрежден патрульными о прекращении правонарушения. Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а впоследствии применил физическую силу", – говорится в сообщении полиции.

Патрульные утверждают, что на место происшествия инспекторы вызвали скорую, но мужчина отказался от помощи.

"По указанному событию назначено служебное расследование. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей", – добавили патрульные.

В середине июля в Одессе военные из ТЦК и СП применили силу к гражданскому мужчине: смотрите видео.

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