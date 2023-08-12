Патрульна поліція Одещини відреагувала на побиття правоохоронцем чоловіка в Одесі, що потрапило на відео та шириться у соцмережах. Патрульні повідомили, що поліціянта відсторонено, а за даним фактом призначено службове розслідування.

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Патрульні повідомили, що подія відбулася 1 серпня – поліціянти запросили громадянина до управління патрульної поліції для розгляду справи про порушення ним правил дорожнього руху.

"Під час розмови та підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вищевказаний громадянин почав висловлюватись нецензурною лайкою в сторону працівників поліції, також навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу та постійно проявляв агресію", – заявили патрульні.

В поліції зазначили, що громадянина доставили до відділку для подальшого з'ясування справи, але в цей час було оголошено повітряну тривогу, тож патрульні разом з чоловіком вирушили до укриття.

"Дорогою громадянин поводився агресивно, провокував поліціянтів та висловлювався нецензурною лайкою, на що був попереджений патрульними про припинення правопорушення. Під час конфлікту один з поліціянтів неодноразово попереджав громадянина про припинення порушення, а згодом застосував фізичну силу", – йдеться в повідомленні поліції.

Патрульні стверджують, що на місце події інспектори викликали швидку, але чоловік відмовився від допомоги.

"За вказаною подією призначено службове розслідування. Поліціянт відсторонений від виконання службових обов'язків", – додали патрульні.

В середині липня в Одесі військові з ТЦК і СП застосували силу до цивільного чоловіка: дивіться відео.

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