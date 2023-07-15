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Новий скандал з ТЦК в Одесі. Військових, які побили чоловіка, обіцяють відправити на фронт видео

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 19:57
Відео із соцмереж
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Одеський обласний територіальний центр комплектування і соцпідтримки відреагував на ситуацію з побиттям чоловіка військовослужбовцями. Відповідне відео від 14 липня з’явилось у соцмережах і викликало резонанс серед українців.

У ТЦК і СП стверджують, що громадянин, проти якого застосували силу, здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану.

"Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати і поводився агресивно, не припиняючи провокацій", – заявили у ТЦК і СП.

У повідомленні зазначається, що військові, "не втримавши емоцій", перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили чоловіка в транспортний засіб для доставки в центр комплектування.

В обласному ТЦК і СП наголосили, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але за результатами службової перевірки було виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу.

"Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом", – йдеться в повідомленні.

  • 22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).
  • Генерал Олександр Павлюк пообіцяв жорстко реагувати на "негідну поведінку" співробітників ТЦК. Він закликав українців, які стикаються з проблемами у взаємодії зі співробітниками ТЦК, інформувати про це.

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Оксана Житнюк
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