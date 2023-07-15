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Новый скандал с ТЦК в Одессе. Военных, которые избили мужчину, обещают отправить на фронт видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 19:57
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Одесский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки отреагировал на ситуацию с избиением мужчины военнослужащими. Соответствующее видео от 14 июля появилось в соцсетях и вызвало резонанс среди украинцев.

В ТЦК и СП утверждают, что гражданин, против которого применили силу, осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения.

"Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов гражданин начал угрожать и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций", – заявили в ТЦК и СП.

В сообщении отмечается, что военные, "не сдержав эмоций", превысили полномочия и, применив силу, усадили мужчину в транспортное средство для доставки в центр комплектования.

В областном ТЦК и СП подчеркнули, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту, но по результатам служебной проверки были выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства.

"Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", – говорится в сообщении.

  • 22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).
  • Генерал Александр Павлюк пообещал жестко реагировать на "недостойное поведение" сотрудников ТЦК. Он призвал украинцев, сталкивающихся с проблемами во взаимодействии с сотрудниками ТЦК, информировать об этом.

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Оксана Житнюк
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