В полиции рассказали о подозреваемой в похищении младенца: видео

26-летняя женщина, которая подозревается в похищении младенца в Коцюбинском Киевской области, принимала участие в боевых действиях в зоне АТО в составе добробата и была контужена. Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Ирпеня Олег Петренко.

По его словам, полицейским удалось найти ребенка в ходе поквартирного обхода в районе, где таксист высадил женщину.

Петренко сообщил, что подозреваемая 1993 года рождения, проживала в Бердичеве, училась в колледже на воспитательницу. Также женщина находилась в АТО в одном из добровольческих батальонов, где получила контузию.

После этого она переехала в Киев, где познакомилась с мужчиной, который в то время отбывал наказание в тюрьме.

Женщина сказала, что с предыдущим мужчиной она не могла забеременеть, а от этого получилось, но беременность пришлось прервать. Она утверждает, что из-за этого больше не может иметь детей.

Полицейский рассказал, что подозреваемая вступила в соцсетях в несколько групп для молодых мам, стала приобретать навыки по уходу за ребенком и вынашивать план похищения.

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сегодня полиция сообщила, что в пгт Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина украла у матери трехмесячного ребенка и увезла его в неизвестном направлении. Позже задержали водителя автомобиля, на котором скрылась женщина, а потом нашли и самого ребенка.