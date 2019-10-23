В полиции рассказали о подозреваемой в похищении младенца: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

26-летняя женщина получила контузию на Донбассе

26-летняя женщина, которая подозревается в похищении младенца в Коцюбинском Киевской области, принимала участие в боевых действиях в зоне АТО в составе добробата и была контужена. Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Ирпеня Олег Петренко.

По его словам, полицейским удалось найти ребенка в ходе поквартирного обхода в районе, где таксист высадил женщину.

Петренко сообщил, что подозреваемая 1993 года рождения, проживала в Бердичеве, училась в колледже на воспитательницу. Также женщина находилась в АТО в одном из добровольческих батальонов, где получила контузию.

После этого она переехала в Киев, где познакомилась с мужчиной, который в то время отбывал наказание в тюрьме.

Женщина сказала, что с предыдущим мужчиной она не могла забеременеть, а от этого получилось, но беременность пришлось прервать. Она утверждает, что из-за этого больше не может иметь детей.

Полицейский рассказал, что подозреваемая вступила в соцсетях в несколько групп для молодых мам, стала приобретать навыки по уходу за ребенком и вынашивать план похищения.

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сегодня полиция сообщила, что в пгт Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина украла у матери трехмесячного ребенка и увезла его в неизвестном направлении. Позже задержали водителя автомобиля, на котором скрылась женщина, а потом нашли и самого ребенка

Отправить:
Распечатать:
Теги: АТО, похищение, ребенок, младенец, Коцюбинское
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В полиции рассказали о подозреваемой в похищении младенца: видео
В полиции рассказали о подозреваемой в похищении младенца: видео
Дубинский и Арахамия проходят полиграф: трансляция
Дубинский и Арахамия проходят полиграф: трансляция
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео
Экономика Кабмин "открыл двери" в Украину для иностранных компаний
История одной премии, Или как рождается новая экономика
Мнение История одной премии, Или как рождается новая экономика
Расследование TIME: как Дмитрий Фирташ помогал Джулиани и Трампу в деле Байдена
Люди Расследование TIME: как Дмитрий Фирташ помогал Джулиани и Трампу в деле Байдена
Популярное
фото/видео
В полиции рассказали о подозреваемой в похищении младенца: видео
В полиции рассказали о подозреваемой в похищении младенца: видео
Дубинский и Арахамия проходят полиграф: трансляция
Дубинский и Арахамия проходят полиграф: трансляция 20:10
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео 19:46
В Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы - полиция
В Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы - полиция 18:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 