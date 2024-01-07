В Украину из России по Десне приплыл понтонный мост, сообщила в воскресенье Государственная пограничная служба.

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"Пограничники на Черниговщине обнаружили крупногабаритный плавучий объект, который приплыл из России в Украину по реке Десна. Наблюдение за подозрительным сооружением охранники границы на Черниговщине вели, пока оно не остановилось у берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который до недавнего времени являлся служил россиянам переправой. В настоящее время саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет", — говорится в сообщении.



С Черниговской областью граничит Брянская область РФ.

Местные медиа в последнее время не сообщали о том, что где-то на территории этого региона смыло мост, но подобные случаи там были неоднократно.

Несколько лет назад понтонный мост разрушился в российской приграничной деревне Белая Березка.