В Україну з Росії по Десні приплив понтонний міст, повідомила в неділю Державна прикордонна служба.

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"Прикордонники на Чернігівщині виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який приплив з Росії до України річкою Десна. Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе", – йдеться в повідомленні.

З Чернігівською областю межує Брянська область РФ.

Місцеві медіа останнім часом не повідомляли про те, що десь на території цього регіону змило міст, але подібні випадки там траплялися неодноразово.

Кілька років тому понтонний міст зруйнувався в російському прикордонному селі Біла Берізка.