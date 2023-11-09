В Виннице проходит масштабный пожар на складских помещениях, сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Сетью распространяются видео и фото.

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Это горят складские помещения, где хранится ламинат, площадь пожара – около 1000 кв метров, на месте работают 40 спасателей, им удалось локализовать огонь, сообщила спикер областной ГСЧС в комментарии Суспільному.

На первом видео оператор показывает большой столб огня и говорит, что горят склады на улице Гонты. Вот она на карте:

Кадры с места происшествия:

Еще видео, на котором спасатели тушат пожар:

Суспільне публикует фото с пожаром и работой спасателей:

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