У Вінниці відбувається масштабна пожежа на складських приміщеннях, повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Мережею ширяться відео й фото.
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Це горять складські приміщення, де зберігається ламінат, площа пожежі – близько 1000 кв. метрів, на місці працюють 40 рятувальників, їм вдалося локалізувати вогонь, повідомила речниця обласної ДСНС в коментарі Суспільному.
На першому відео оператор показує великий стовп вогню та каже, що горять склади на вулиці Гонти. Ось вона на мапі:
Кадри з місця події:
Ще відео, на якому рятувальники гасять пожежу:
Суспільне публікує фото з пожежею та роботою рятувальників:
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