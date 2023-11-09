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У Вінниці масштабна пожежа: горять складські приміщення, працюють рятувальники – відео, фото видео

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09.11.2023, 22:50
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У Вінниці відбувається масштабна пожежа на складських приміщеннях, повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Мережею ширяться відео й фото.

Це горять складські приміщення, де зберігається ламінат, площа пожежі – близько 1000 кв. метрів, на місці працюють 40 рятувальників, їм вдалося локалізувати вогонь, повідомила речниця обласної ДСНС в коментарі Суспільному. 

На першому відео оператор показує великий стовп вогню та каже, що горять склади на вулиці Гонти. Ось вона на мапі:

Кадри з місця події:

Ще відео, на якому рятувальники гасять пожежу:

Суспільне публікує фото з пожежею та роботою рятувальників:

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Артем Джеріпа
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