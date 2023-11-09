У Вінниці відбувається масштабна пожежа на складських приміщеннях, повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Мережею ширяться відео й фото.

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Це горять складські приміщення, де зберігається ламінат, площа пожежі – близько 1000 кв. метрів, на місці працюють 40 рятувальників, їм вдалося локалізувати вогонь, повідомила речниця обласної ДСНС в коментарі Суспільному.

На першому відео оператор показує великий стовп вогню та каже, що горять склади на вулиці Гонти. Ось вона на мапі:

Кадри з місця події:

Ще відео, на якому рятувальники гасять пожежу:

Суспільне публікує фото з пожежею та роботою рятувальників:

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