24 июня графики отключений будут целые сутки, вечером объем ограничений увеличится

Иллюстративное фото - Сумыоблэнерго

В понедельник, 24 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток, а вечером будет больше ограничений. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Графики будут действовать с полуночи до полуночи, а с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше, отметили в Укрэнерго.

Причина – рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

19 июня в Госэнергонадзоре заявили, что в ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной, а смягчение графиков обесточений ожидается в августе.

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