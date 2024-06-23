24 червня графіки відключень будуть всю добу, ввечері обсяг обмежень збільшиться

Ілюстративне фото - Сумиобленерго

У понеділок, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби, а у вечірній час буде більше обмежень. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Графіки діятимуть з опівночі до опівночі, а з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, зазначили в Укренерго.

Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це із травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

19 червня у Держенергонагляді заявили, що найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною, а пом'якшення графіків знеструмлень очікується у серпні.

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