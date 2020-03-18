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33-летняя жительница Черновцов умерла не от коронавируса - врачи

33-летняя жительница Черновцов умерла не от коронавируса - врачи - Фото
Коронавирус. В Украине объявлен карантин
18.03.2020, 18:20

В Черновицкой областной клинической больнице говорят, что летальный случай произошел от симптоматики, не присущей COVID-19

Коронавирус не является причиной смерти 33-летней жительницы Черновцов. Летальный случай произошел от симптоматики, не присущей COVID-19. Об этом заявила заместитель главврача Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Женщина, которая скончалась 16 апреля в инфекционном отделении областной больницы, имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражения легких, однако без легочной недостаточности, отметила врач.

В то же время уже после ее смерти поступили результаты анализов, которые подтвердили у покойной коронавирус.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем коронавирус в этой ситуации сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - заявила Снигуряк.

У мужа женщины взяты анализы на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Всего, по данным ОГА, женщина контактировала с пятью лицами. Среди них есть люди с симптомами вирусного заболевания, они госпитализированы.

  • 17 марта Минздрав сообщил о смерти 33-летней жительницы Черновцов от коронавируса.
  • 18 марта полиция открыла дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей врачами, так как родители умершей обвиняют их в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери.

Ребрина Вадим
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черновцы коронавирус COVID-19
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