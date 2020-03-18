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Полиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса

Полиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
18.03.2020, 14:40

Полиция Черновицкой области начала расследование из-за смерти 33-летней женщины от коронавируса

В Черновицкой области полиция открыла дело из-за смерти 33-летней женщины от коронавируса по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей врачами. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции. 

В полиции заявляют, что во время мониторинга интернета они обнаружили информацию о том, что 33-летняя женщина умерла вследствие коронавируса из-за якобы ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками. 

"В заметке в одной из социальных сетей отмечается, что родители умершей обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти", - заявляют в Нацполиции.

Дело открыто по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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Владислав Сердюк
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