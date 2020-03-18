Полиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Черновицкой области полиция открыла дело из-за смерти 33-летней женщины от коронавируса по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей врачами. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

В полиции заявляют, что во время мониторинга интернета они обнаружили информацию о том, что 33-летняя женщина умерла вследствие коронавируса из-за якобы ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками.

"В заметке в одной из социальных сетей отмечается, что родители умершей обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти", - заявляют в Нацполиции.

Дело открыто по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Вчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

Также вчера в Черновицкой области женщина умерла от коронавируса.

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