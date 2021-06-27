"35 лет стажа, если хочешь уйти в 60". В Минсоцполитики рассказали о пенсиях в 2028 году

В Министерстве соцполитики рассказали о том, какие условия для получения пенсий ожидают украинцев через семь лет, подчеркнув при этом, что планируется увеличение страхового стажа. Об этом в интервью Радио Свобода сказала глав ведомства Марина Лазебная.

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Она сравнила накопительную и солидарную пенсионные системы, отметив, что во втором случае все зависит от страхового стажа, а при накопительной системе значение имеет только возраст пенсионера.

"Зная, что такое солидарная система, когда тебе будет 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году будет такая норма – 35 лет стажа, если хочешь уйти в 60. А если у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит твой пенсионный возраст и ты можешь рассчитывать на собственный накопительный счет", – подчеркнула чиновница.

СПРАВКА. Сейчас в Украине официально существует солидарная система пенсионного обеспечения – когда из налогов людей, которые сейчас работают, выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет при этом должен составлять не меньше 28 лет.



Накопительная система сейчас существует преимущественно в виде негосударственных пенсионных фондов.

В феврале 2021 года премьер Шмыгаль заявил, что в 2022 году планируется всеобщая индексация пенсий.

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Дарья Мостовая

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