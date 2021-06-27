UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"35 лет стажа, если хочешь уйти в 60". В Минсоцполитики рассказали о пенсиях в 2028 году

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 07:40
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Министерстве соцполитики рассказали о том, какие условия для получения пенсий ожидают украинцев через семь лет, подчеркнув при этом, что планируется увеличение страхового стажа. Об этом в интервью Радио Свобода сказала глав ведомства Марина Лазебная.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она сравнила накопительную и солидарную пенсионные системы, отметив, что во втором случае все зависит от страхового стажа, а при накопительной системе значение имеет только возраст пенсионера.

"Зная, что такое солидарная система, когда тебе будет 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году будет такая норма – 35 лет стажа, если хочешь уйти в 60. А если у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит твой пенсионный возраст и ты можешь рассчитывать на собственный накопительный счет", – подчеркнула чиновница.

СПРАВКА. Сейчас в Украине официально существует солидарная система пенсионного обеспечения – когда из налогов людей, которые сейчас работают, выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет при этом должен составлять не меньше 28 лет.

Накопительная система сейчас существует преимущественно в виде негосударственных пенсионных фондов.

Читайте также: В Словакии снизят пенсии "представителям коммунизма Чехословакии"

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пенсии солидарная пенсионная система страховой стаж Марина Лазебная накопительная пенсионная система стаж работы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 