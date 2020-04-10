50 000 украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - полиция

Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Более 50 000 украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу. Об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина глава Нацполиции Игорь Клименко.

"На пограничном контроле у этих людей отбирали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполиции. На сегодня более 50 000 человек находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении", - отметил Клименко.

По его словам, сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем вначале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24 000 -26 000 украинцев и иностранцев.

Он уточнил, что полиция проводит разъяснительную работу и контролирует места пребывания украинцев, а все сбежавшие из мест обсервации, которых было немного, туда возвращены.

"Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины", - сказал глава Нацполиции, добавив, что всего в Украине определены более 250 мест обсервации.

9 апреля Клименко заявил, что на Пасху полиция не будет силой выгонять из церквей нарушителей карантина .

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