67% украинцев поддерживают поступление в вузы с помощью ВНО - опрос Разумкова

Большинство украинцев согласны, что ВНО снижает коррупцию при поступлении в вузы и ставит всех в равные условия

Систему вступления в вузы по результатам внешнего независимого оценивания поддерживают две трети украинцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале июля Центром Разумкова вместе с Фондом "Демократические инициативы".

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По сравнению с декабрем 2016 года поддержка поступления в вузы с помощью ВНО увеличилась почти на 11%, с 56,6% до 67,4%. Количество тех, кто не поддерживает такую систему, снизилось с 21,8% до 13,6%.

На западе Украины вступление через ВНО поддерживают 83,4%, против - 3,8%. В центральных областях поддерживают систему 70,5%, против - 15,4%, на юге страны - 59,5% и 12,1% соответственно, на востоке - 52,2% за и 20,7% против.

Полностью или преимущественно согласны с тем, что ВНО ставит всех в равные условия, 68,6% опрошенных, в декабре 2016 года так считали 62,6%. Не согласны с таким утверждением 14,2% (в декабре 2016-го - 21,5%).

Также большинство опрошенных, 60,4%, считают, что ВНО снизило уровень коррупции при поступлении в вузы, не согласны с этим 18,8%.

Наиболее распространено такое мнение в западных областях - 79,1%, наименее - в южных, 35,5%.

Опрос проводился с 3 по 9 июля, было опрошено 2022 человека возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

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Денис Юдин

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