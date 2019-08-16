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79% украинцев считают секс важной частью жизни - исследование

79% украинцев считают секс важной частью жизни - исследование - Фото
Фото: pixabay.com
16.08.2019, 14:10

52% женщин считают, что для мужчин секс важнее

79% украинцев считают секс важной частью человеческой жизни, а 10% граждан придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют исследование "Любовь и секс глазами украинцев", которое опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

70% граждан Украины думают, что постоянные сексуальные отношения с более, чем одним человеком одновременно - это ненормально.

19% опрошенных придерживаются точки зрения, что женщина должна заниматься сексом с мужчиной против своей воли, если они находятся в браке. Такого мнения придерживаются одновременно 19% мужчин и женщин.

При этом 42% респондентов считают, что мужчина обязан выполнять "супружеский долг" в постели.

44% украинцев выступают против сексуальных отношений в качестве оплачиваемой услуги.

69% респондентов чувствуют себя комфортно, когда говорят о сексе со своим партнером. 

Опрос проводился с 23 января по 3 февраля 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Совокупно социологи опросили 2 000 респондентов по всей территории Украины в форме интервью "лицом к лицу". Ошибка исследования не более 2,2%.

  • В августе было опубликовано исследование, которое показало, что недоверие к вакцинам - это "тренд" постсоветских стран. 
  • В июне было проведено исследование, которое показывает, что почти все мамы отмечают, что хотели бы видеть большее участие со стороны отцов в уходе за новорожденным. 
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исследование секс отношения любовь
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