Адаптивный карантин. Экзамены в вузах могут проводить с 1 июня - Минобразования

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)

С 1 июня 2020 года в украинских высших учебных заведениях возможно проведение экзаменов в группах при условии не более десяти человек в тех регионах, где есть разрешение на ослабление карантина. Об этом заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина 24.

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"С 1 июня (экзамены, - ред.) возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек", - отметила Мадзий.

По ее словам, это зависит от каждой отдельной административной территории, поскольку перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Чиновник напомнила, что в основном вузы готовы к проведению сессии в дистанционно.

чебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать 1 сентября. 8 апреля Мандзий сообщала , что у

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