Адвокат рассказала, что будет с российским приговором для Балуха

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Защита освобожденного из плена РФ крымчанина Владимира Балуха намерена продолжать обжалование приговора, вынесенного ему российским судом. Об этом заявила адвокат украинца Ольга Динзе, пишет Крым.Реалии.

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжатся. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу и мы ее направим", - пояснила адвокат.

Также Динзе отметила, что ей не известно, на каком именно основании освободили Балуха "и это еще предстоит выяснить".

4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

25 марта нынешнего года ему увеличили срок пребывания в колонии.

7 сентября Балух и другие украинские политзаключенные были освобождены и прилетели в Киев.

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