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Адвокат рассказала, что будет с российским приговором для Балуха

Адвокат рассказала, что будет с российским приговором для Балуха - Фото
Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)
10.09.2019, 16:37

7 сентября Владимира Балуха освободили в рамках обмена и он прилетел в Киев

Защита освобожденного из плена РФ крымчанина Владимира Балуха намерена продолжать обжалование приговора, вынесенного ему российским судом. Об этом заявила адвокат украинца Ольга Динзе, пишет Крым.Реалии.

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжатся. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу и мы ее направим", - пояснила адвокат.

Также Динзе отметила, что ей не известно, на каком именно основании освободили Балуха "и это еще предстоит выяснить".

  • 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.
  • 25 марта нынешнего года ему увеличили срок пребывания в колонии.
  • 7 сентября Балух и другие украинские политзаключенные были освобождены и прилетели в Киев.

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Владимир Балух политзаключенные аннексия Крыма приговор Балуху
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