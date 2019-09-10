Адвокат рассказала, что будет с российским приговором для Балуха

Защита освобожденного из плена РФ крымчанина Владимира Балуха намерена продолжать обжалование приговора, вынесенного ему российским судом. Об этом заявила адвокат украинца Ольга Динзе, пишет Крым.Реалии.
"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжатся. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу и мы ее направим", - пояснила адвокат.
Также Динзе отметила, что ей не известно, на каком именно основании освободили Балуха "и это еще предстоит выяснить".
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