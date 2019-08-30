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Антициклон над Украиной: какой будет погода - карта

Антициклон над Украиной: какой будет погода - карта - Фото
Погода (фото - unsplash.com)
30.08.2019, 08:14

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ожидается +28, +30 градусов

Сегодня, 30 августа, в Украине будет без осадков на большинстве территории страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В пятницу, в Украине - снова антициклон. А точнее, над Украиной антициклон. А это значит много солнца, чистого неба, сухого воздуха и слабого или максимум умеренного ветра", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, 30 августа ожидается юго-восточный и восточный ветер.

"Температура воздуха в течение дня + 25, + 29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке - Сумская, Харьковская + 22, +25 градусов", - уточнила синоптик.

В Киеве 30 августа ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха днем ​​около +27 градусов.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Наталья Диденко погода карта антициклон
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