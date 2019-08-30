Антициклон над Украиной: какой будет погода - карта

Погода (фото - unsplash.com)

Сегодня, 30 августа, в Украине будет без осадков на большинстве территории страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В пятницу, в Украине - снова антициклон. А точнее, над Украиной антициклон. А это значит много солнца, чистого неба, сухого воздуха и слабого или максимум умеренного ветра", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, 30 августа ожидается юго-восточный и восточный ветер.

"Температура воздуха в течение дня + 25, + 29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке - Сумская, Харьковская + 22, +25 градусов", - уточнила синоптик.

В Киеве 30 августа ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха днем ​​около +27 градусов.