Ассоциация городов Украины заявила о давлении со стороны центральной власти

Они призывают президента Владимира Зеленского встретиться с мэрами городов

Ассоциация городов Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о встрече, там заявляют о многочисленных проверках и обысках со стороны правоохранителей. Об этом сказано в открытом письме на сайте организации.

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В ассоциации отмечают, что сейчас органы местного самоуправления столкнулись с рядом проблем, среди которых: блокировка счетов коммунальных предприятий, выборочное согласования местных заимствований и обыски со стороны силовиков. По мнению АГУ, такие действия парализуют нормальную жизнедеятельность громад.

Зеленского призвали к диалогу и выступили с инициативой проведения встречи с ним.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявлял о том, что власти ведут грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Он отметил массовые фальсификации уголовных дел на местные советы по всей стране.

"Правление Ассоциации городов Украины будет настаивать на встрече с президентом, который ни разу за время своей каденции не встречался с лидерами местного самоуправления. В случае, если президент Украины откажется, мы последуем примерам некоторых наших коллег – мы будем требовать встречи с ним путем акций прямого действия", - сообщил Филатов.

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Станислав Стороженко

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