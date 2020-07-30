Автор расследования о пророссийских Telegram-каналах заявила об угрозе убийством

Журналистка Любовь Величко заявляет, что ей угрожают расправой после расследования о Telegram-каналах об украинской политике

Журналистка Любовь Величко, опубликовавшая резонансное расследование о потенциальном влиянии пророссийских Telegram-каналов на политиков, подала заявление в Броварское отделение полиции об угрозах убийством и препятствовании профессиональной деятельности. Об этом говорится в заявлении движения Медиарух (подписантом которого является LIGA.net) и еще ряда организаций.

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Расследование было выпущено 13 июля одновременно на трех платформах: LIGA.net, TEXTY.org.ua и на официальном сайте Института массовой информации. Ее автор Любовь Величко проанализировала более 10 000 сообщений из пяти популярных Telegram-каналов: Темный рыцарь, Макс Бужанский, Dubinsky.pro, Легитимный и Резидент. Автор пришла к выводу, что двумя последними могут управлять из России.

После публикации журналистке стали приходить угрозы в соцсетях, в том числе угрозы убийством и травля со стороны определенных политических групп. 29 июля она подала заявление в полицию.

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Медиарух и другие подписанты заявления требуют быстрого и эффективного расследования угроз и давления на журналистку.

"В деле Любови Величко правоохранительные органы имеют очередной шанс показать способность эффективно и своевременно расследовать преступления, совершенные против журналистов в Украине. К угрозам убийством стоит относиться очень серьезно, поэтому ожидаем результатов", - говорится в заявлении.

LIGA.net 13 июля на была размещена публикация под названием "Медиагигиена. Сытник - исчадие ада, а Путин - мудрый. Что Telegram-каналы вбивают в голову нардепам".

15 июля Величко заявила , что ее страницу в Facebook атаковали фейковые и реальные пользователи.

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Марк Сировой

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