Автор расследования о пророссийских Telegram-каналах заявила об угрозе убийством
Журналистка Любовь Величко заявляет, что ей угрожают расправой после расследования о Telegram-каналах об украинской политике
Журналистка Любовь Величко, опубликовавшая резонансное расследование о потенциальном влиянии пророссийских Telegram-каналов на политиков, подала заявление в Броварское отделение полиции об угрозах убийством и препятствовании профессиональной деятельности. Об этом говорится в заявлении движения Медиарух (подписантом которого является LIGA.net) и еще ряда организаций.
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Расследование было выпущено 13 июля одновременно на трех платформах: LIGA.net, TEXTY.org.ua и на официальном сайте Института массовой информации. Ее автор Любовь Величко проанализировала более 10 000 сообщений из пяти популярных Telegram-каналов: Темный рыцарь, Макс Бужанский, Dubinsky.pro, Легитимный и Резидент. Автор пришла к выводу, что двумя последними могут управлять из России.
После публикации журналистке стали приходить угрозы в соцсетях, в том числе угрозы убийством и травля со стороны определенных политических групп. 29 июля она подала заявление в полицию.
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Медиарух и другие подписанты заявления требуют быстрого и эффективного расследования угроз и давления на журналистку.
"В деле Любови Величко правоохранительные органы имеют очередной шанс показать способность эффективно и своевременно расследовать преступления, совершенные против журналистов в Украине. К угрозам убийством стоит относиться очень серьезно, поэтому ожидаем результатов", - говорится в заявлении.
- 13 июля на LIGA.net была размещена публикация под названием "Медиагигиена. Сытник - исчадие ада, а Путин - мудрый. Что Telegram-каналы вбивают в голову нардепам".
- 15 июля Величко заявила, что ее страницу в Facebook атаковали фейковые и реальные пользователи.
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