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Автор расследования о пророссийских Telegram-каналах заявила об угрозе убийством

30.07.2020, 12:18
Автор расследования о пророссийских Telegram-каналах заявила об угрозе убийством - Фото
Telegram (фото - depositphotos.com)

Журналистка Любовь Величко заявляет, что ей угрожают расправой после расследования о Telegram-каналах об украинской политике

Журналистка Любовь Величко, опубликовавшая резонансное расследование о потенциальном влиянии пророссийских Telegram-каналов на политиков, подала заявление в Броварское отделение полиции об угрозах убийством и препятствовании профессиональной деятельности. Об этом говорится в заявлении движения Медиарух (подписантом которого является LIGA.net) и еще ряда организаций.

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Расследование было выпущено 13 июля одновременно на трех платформах: LIGA.netTEXTY.org.ua и на официальном сайте Института массовой информации. Ее автор Любовь Величко проанализировала более 10 000 сообщений из пяти популярных Telegram-каналов: Темный рыцарь, Макс Бужанский, Dubinsky.pro, Легитимный и Резидент. Автор пришла к выводу, что двумя последними могут управлять из России.  

После публикации журналистке стали приходить угрозы в соцсетях, в том числе угрозы убийством и травля со стороны определенных политических групп. 29 июля она подала заявление в полицию.

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Медиарух и другие подписанты заявления требуют быстрого и эффективного расследования угроз и давления на журналистку.

"В деле Любови Величко правоохранительные органы имеют очередной шанс показать способность эффективно и своевременно расследовать преступления, совершенные против журналистов в Украине. К угрозам убийством стоит относиться очень серьезно, поэтому ожидаем результатов", - говорится в заявлении.

  • 13 июля на LIGA.net была размещена публикация под названием "Медиагигиена. Сытник - исчадие ада, а Путин - мудрый. Что Telegram-каналы вбивают в голову нардепам".
  • 15 июля Величко заявила, что ее страницу в Facebook атаковали фейковые и реальные пользователи. 

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Марк Сировой
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