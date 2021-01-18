Беларусь. На новогоднем приеме Лукашенко развлекали украинские певицы

11 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко организовал новогодний прием. Его гостями, в числе прочих, стали победительница одного из сезонов Х-фактора Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык. Об этом сообщил Беларуский фонд культурной солидарности.

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На приеме был также ряд звезд российской эстрады – Валерий Сюткин, Стас Михайлов и другие. В течение вечера Лукашенко раздавал артистам и сотрудникам СМИ ордена, медали и благодарности.

LIGA.net попробовала связаться с представителями обеих артисток. У Ирины Билык звонок отклонили, менеджер Элины Иващенко сказал, что уже давно не занимается организацией ее концертов.

31 декабря 2020 года Лукашенко поделился своим новогодним желанием – чтобы когда-нибудь народ сказал спасибо.

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Дарья Мостовая

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