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Беларусь. На новогоднем приеме Лукашенко развлекали украинские певицы

18.01.2021, 14:15
Беларусь. На новогоднем приеме Лукашенко развлекали украинские певицы - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Andrej Cukic/ЕРА)

11 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко организовал новогодний прием. Его гостями, в числе прочих, стали победительница одного из сезонов Х-фактора Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык. Об этом сообщил Беларуский фонд культурной солидарности.

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На приеме был также ряд звезд российской эстрады – Валерий Сюткин, Стас Михайлов и другие. В течение вечера Лукашенко раздавал артистам и сотрудникам СМИ ордена, медали и благодарности. 

LIGA.net попробовала связаться с представителями обеих артисток. У Ирины Билык звонок отклонили, менеджер Элины Иващенко сказал, что уже давно не занимается организацией ее концертов.

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Дарья Мостовая
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