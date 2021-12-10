Новости | Бесплатные пластиковые пакеты в магазинах больше не дадут: действует новый закон
С сегодняшнего дня вступают в действие первые ограничения на использование пластиковых пакетов, предусмотренные законом об обращении пластиковых пакетов в Украине. Закон был принят Верховной Радой 1 июня 2021 года.
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В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг теперь запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов (продавать такие пакеты по-прежнему можно, но не дешевле нижней ценовой рамки, установленной Кабмином). За нарушение этой нормы для торговой точки предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение - от 3400 до 8500 грн.
Запрет не касается биоразлагаемых пакетов и сверхтонких пластиковых пакетов для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов (крупа, сахар) и льда.
В конце ноября и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец пояснял, что закон был принят в интересах защиты окружающей среды и снижения количества отходов.
"Использование пластиковых пакетов станет более взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости", – сказал он.
Он также отмечал, что практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова: по аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира.
По его словам, в Турции только за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%. Это позволило сэкономить 150 000 тонн пластика. В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.
Следующим шагом, утверждал и.о. министра, должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.
Запрет пока не распространяется на малоформатные сверхтонкие пакеты, предназначенных для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Это исключение будет действовать до 1 января 2023 года. Прочие пластиковые пакеты подлежат изъятию из обращения.
- В марте 2019 года запрет на одноразовые пластиковые изделия одобрил Европарламент. В ЕС рассчитывают избавиться от этого вида пластика в течение двух лет.
- Исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF International) указывает, что люди могут съедать за неделю столько пластика, сколько идет на изготовление банковской карты.
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