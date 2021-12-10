С сегодняшнего дня вступают в действие первые ограничения на использование пластиковых пакетов, предусмотренные законом об обращении пластиковых пакетов в Украине. Закон был принят Верховной Радой 1 июня 2021 года.

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В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг теперь запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов (продавать такие пакеты по-прежнему можно, но не дешевле нижней ценовой рамки, установленной Кабмином). За нарушение этой нормы для торговой точки предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение - от 3400 до 8500 грн.

Запрет не касается биоразлагаемых пакетов и сверхтонких пластиковых пакетов для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов (крупа, сахар) и льда.

В конце ноября и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец пояснял, что закон был принят в интересах защиты окружающей среды и снижения количества отходов.

"Использование пластиковых пакетов станет более взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости", – сказал он.

Он также отмечал, что практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова: по аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира.

По его словам, в Турции только за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%. Это позволило сэкономить 150 000 тонн пластика. В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.

Следующим шагом, утверждал и.о. министра, должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

СПРАВКА. Рада



Запрет пока не распространяется на малоформатные сверхтонкие пакеты, предназначенных для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Это исключение будет действовать до 1 января 2023 года. Прочие пластиковые пакеты подлежат изъятию из обращения. Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины 1 июня 2021 года. По этому закону, в магазинах, заведениях питания и обслуживания вводится запрет на распространение сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов, оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.Запрет пока не распространяется на малоформатные сверхтонкие пакеты, предназначенных для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Это исключение будет действовать до 1 января 2023 года. Прочие пластиковые пакеты подлежат изъятию из обращения.

В марте 2019 года запрет на одноразовые пластиковые изделия одобрил Европарламент. В ЕС рассчитывают избавиться от этого вида пластика в течение двух лет.

Исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF International) указывает, что люди могут съедать за неделю столько пластика, сколько идет на изготовление банковской карты.

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Сергей Бережной

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