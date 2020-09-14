Без детей и с личной ручкой. Кабмин утвердил карантинные правила поведения на выборах
14.09.2020, 16:13
День выборов (фото - ЕРА)
Помимо стандартных масок и антисептиков правительство установило дополнительные рекомендации для избирателей и членов комиссий
Сегодня Кабинет министров утвердил противоэпидемические меры, которые нужно будет соблюдать во время организации и проведения выборов в период карантина. Правила были опубликованы на правительственном портале.
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Какие требования к проведению выборов были установлены:
- При входе на избирательные участки всех посетителей будут опрашивать по поводу наличия симптомов болезни, а также мерить температуру.
- Также при входе будут размещаться антисептики и емкости для сбора и утилизации защитных масок и перчаток.
- В помещениях должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции между посетителями не меньше одного метра.
- Потоки избирателей будут разделять на "вход" и "выход".
- Рекомендуется, чтобы в помещении одновременно находилось не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
- Вся мебель, которая будет использоваться членами избирательной комиссии, должна быть изготовлена из материала, который легко продезинфицировать. Тканевую обивку использовать нельзя.
- Между членами комиссии должны быть прозрачные экраны или же они должны сидеть на расстоянии одного метра друг от друга.
- Дезинфекцию в помещениях нужно будет проводить каждые два часа, а влажную уборку — каждые четыре.
- Избиратели должны приходить на участки в масках, а перед входом обрабатывать руки антисептиком.
- Детей на голосование брать с собой не рекомендуется, а приходить на участок желательно с личной ручкой.
- Те, кто будут находиться на самоизоляции, смогут проголосовать дома.
- Если у одного из членов избирательной комиссии будет выявлен COVID-19, то остальные смогут продолжать работать, если у них не будет симптомов. При этом, при контакте с заболевшим коронавирусом без маски член комиссии должен будет самоизолироваться.
- После завершения подсчета голосов и подписания протоколов, помещение еще раз дезинфицируется.
Кроме того, в связи с предстоящими выборами, в Украине расширили список тех, кто имеет право въехать в страну — с этой целью въезд разрешили официальным наблюдателям от других стран и международных организаций.
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о проведении в стране местных выборов 25 октября.
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