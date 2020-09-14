Без детей и с личной ручкой. Кабмин утвердил карантинные правила поведения на выборах

Помимо стандартных масок и антисептиков правительство установило дополнительные рекомендации для избирателей и членов комиссий

Сегодня Кабинет министров утвердил противоэпидемические меры, которые нужно будет соблюдать во время организации и проведения выборов в период карантина. Правила были опубликованы на правительственном портале.

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Какие требования к проведению выборов были установлены:

При входе на избирательные участки всех посетителей будут опрашивать по поводу наличия симптомов болезни, а также мерить температуру. Также при входе будут размещаться антисептики и емкости для сбора и утилизации защитных масок и перчаток. В помещениях должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции между посетителями не меньше одного метра. Потоки избирателей будут разделять на "вход" и "выход". Рекомендуется, чтобы в помещении одновременно находилось не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней. Вся мебель, которая будет использоваться членами избирательной комиссии, должна быть изготовлена из материала, который легко продезинфицировать. Тканевую обивку использовать нельзя. Между членами комиссии должны быть прозрачные экраны или же они должны сидеть на расстоянии одного метра друг от друга. Дезинфекцию в помещениях нужно будет проводить каждые два часа, а влажную уборку — каждые четыре. Избиратели должны приходить на участки в масках, а перед входом обрабатывать руки антисептиком. Детей на голосование брать с собой не рекомендуется, а приходить на участок желательно с личной ручкой. Те, кто будут находиться на самоизоляции, смогут проголосовать дома. Если у одного из членов избирательной комиссии будет выявлен COVID-19, то остальные смогут продолжать работать, если у них не будет симптомов. При этом, при контакте с заболевшим коронавирусом без маски член комиссии должен будет самоизолироваться. После завершения подсчета голосов и подписания протоколов, помещение еще раз дезинфицируется.

Кроме того, в связи с предстоящими выборами, в Украине расширили список тех, кто имеет право въехать в страну — с этой целью въезд разрешили официальным наблюдателям от других стран и международных организаций.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о проведении в стране местных выборов 25 октября.

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Дарья Мостовая

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