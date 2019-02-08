Безос заявил, что таблоид угрожает опубликовать его ню-фотографии

Джефф Безос (фото — Twitter бизнесмена)

Богатейшего человека в мире Джеффа Безоса из-за интимных фотографий шантажирует бульварная газета. По крайней мере, об этом говорит сам основатель Amazon и космической компании Blue Origin, пишет служба Би-би-си.

Безос обвинил холдинг American Media Inc., владельца газеты National Enquirer: он утверждает, что представители этой компании угрожают опубликовать его личные фото, которые он посылал своей девушке Лорен Санчес.

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Бизнесмен сказал, что ему написали письмо из AMI, в котором говорится, что публикации интимных снимков Безос может избежать, если опровергнет, что холдинг освещает его развод "с предвзятых позиций".

В начале года стало известно о разводе Безоса с 48-летней Маккензи Безос. National Enquirer тут же написала, что он якобы изменял жене с Санчес, и показала несколько фото с их встреч.

Сам Безос молчал по поводу этих публикаций. Его советник сказал, что видит в освещении холдингом AMI развода Безоса "политические мотивы".

Как писали американские СМИ, руководитель таблоида Дэвид Пекер долгое время поддерживал тесные отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом, тогда как Безос с 2013 года является собственником газеты Washington Post, которую Трамп недолюбливает за публикации о себе.

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