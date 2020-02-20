Благодаря экстрасенсам невиновные вышли из тюрем - Бородянский

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр культуры Владимир Бородянский считает, что благодаря экстрасенсам невинно осужденные вышли из тюрем. Об этом он сказал в интервью hromadske.

Таким образом министр ответил на просьбу зрительницы прокомментировать ситуацию, при которой человек, продюсировавший канал, где идут программы наподобие "Битвы экстрасенсов", стал министром культуры.

По его словам, коммерческий вещатель выбирает продукты, которые привлекают аудиторию, и эта программа принесла пользу. "...Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - сказал Бородянский.

Журналист уточнил у него, имеются ли в виду именно экстрасенсы, на что министр ответил утвердительно. В то же время Бородянский отметил, что он "слабоверующий человек", но "фактически такие случаи были".

С 2004 по декабрь 2018 года Бородянский был руководителем телеканала СТБ.

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