Больше половины украинцев считают, что помощь от США продолжится, но частично – опрос

Четверть опрошенных украинцев полагают, что Вашингтон будет минимально помогать в войне против РФ

Военная помощь Украине (Фото: сайт Пентагона)

Украинцы ожидают, что США не прекратят поставки оружия. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

53% опрошенных украинцев считают, что США частично продолжат поддерживать Украину оружием. В то же время только 11% респондентов ожидают, что поставки оружия продолжатся в полном объеме.

25% вообще высказали мнение, что военная помощь продолжится на минимальном уровне. И еще 8% опрошенных не ждут никакой американской военной помощи.

Инфографика соцгруппы ''Рейтинг'': скриншот

Справка. Опрос проводился 4-5 июля 2025 года в формате телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95.