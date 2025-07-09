Больше половины украинцев считают, что помощь от США продолжится, но частично – опрос
Украинцы ожидают, что США не прекратят поставки оружия. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
53% опрошенных украинцев считают, что США частично продолжат поддерживать Украину оружием. В то же время только 11% респондентов ожидают, что поставки оружия продолжатся в полном объеме.
25% вообще высказали мнение, что военная помощь продолжится на минимальном уровне. И еще 8% опрошенных не ждут никакой американской военной помощи.
Справка. Опрос проводился 4-5 июля 2025 года в формате телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95.
- По результатам опроса Pew Research Center, президента Трампа за пределами США считают "сильным лидером", но не заслуживающим доверия.
- 27 июня КМИС выяснил, что только половина украинцев видит в стране развитие демократии. 41% чувствует, что страна скорее движется к авторитаризму.