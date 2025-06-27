КМІС выяснил, что только половина украинцев видят в стране развитие демократии

Мнения относительно того, является ли Украина страной демократии или авторитаризма, разделились среди респондентов почти поровну

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50% украинцев считают, что Украина скорее движется к развитию демократии. В то же время 41% чувствует, что страна скорее движется к авторитаризму. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии.

Социологи попросили респондентов оценить направление развития Украины.

Половина опрошенных (50%) уверены, что страна движется к развитию демократии и большей демократичности.

41% украинцев, наоборот, считает, что Украина движется к ослаблению демократии и развитию авторитаризма.

9% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Инфографика: КМИС

Как отметили в КМИС, результаты опроса тесно связаны с уровнем доверия респондентов к президенту Владимиру Зеленскому. Среди тех, кто заявил о недоверии президенту, было наибольшее количество людей, кто видит в стране признаки авторитаризма, и наоборот.

Инфографика: КМИС

Среди тех, кто увидел в Украине снижение уровня демократии, КМИС провел отдельный опрос. Социологи поинтересовались, почему они так считают.

Чаще всего респонденты говорили об ограничении свободы слова и давлении на СМИ (18%), концентрации власти (14%), общем недовольстве событиями и решениями в стране (13%), коррупции (12%), деятельности ТЦК / мобилизации (12%), ограничении прав и свобод (12%).

Только 4% опрошенных назвали признаком авторитаризма отсутствие выборов.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился по собственной инициативе КМИС с 28 мая по 3 июня 2025 года. По телефону были опрошены 1092 респондента старше 18 лет, проживающие на территории, контролируемой украинским правительством. Погрешность выборки не превышает 3,9%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.