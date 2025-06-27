КМІС з'ясував, що лише половина українців бачить у країні розвиток демократії
50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії. Водночас 41% відчуває, що країна скоріше рухається до авторитаризму. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Соціологи попросили респондентів оцінити напрям розвитку України.
Половина опитаних (50%) упевнені, що країна рухається до розвитку демократії та більшої демократичності.
41% українців вважає навпаки, що Україна рухається до зменшення демократії та розвитку авторитаризму.
9% респондентів було важко відповісти на це питання.
Як зазначили у КМІС, результати опитування тісно пов'язані з рівнем довіри опитаних до президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто заявив про недовіру президенту, була найбільша кількість людей, хто бачить у країні ознаки авторитаризму, і навпаки.
Серед тих, хто побачив в Україні зменшення демократії, КМІС зробив окреме опитування. Соціологи поцікавилися, чому вони так вважають.
Найчастіше респонденти говорили про обмеження свободи слова і тиск на ЗМІ (18%), концентрацію влади (14%), загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні (13%), корупцію (12%), діяльність ТЦК / мобілізацію (12%), обмеження прав і свобод (12%).
Лише 4% опитаних як ознаку авторитаризму назвали відсутність виборів.
Опитування проводилося за власною ініціативою КМІС з 28 травня до 3 червня 2025 року. Телефоном було опитано 1092 респонденти старше 18 років, які проживали на підконтрольній українському уряду території. Похибка вибірки не перевищує 3,9%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.
- 14 травня КМІС повідомив, що станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли президенту Зеленському, не довіряли 22%. Баланс довіри-недовіри становив +52%.
- Водночас більшість українців (71%) у цей період не підтримували ідею проведення національних виборів навіть у разі оголошення перемир’я та за наявності гарантій безпеки.