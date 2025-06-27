КМІС з'ясував, що лише половина українців бачить у країні розвиток демократії

Думки щодо того, чи Україна є країною демократії чи авторитаризму, розділилися серед респондентів майже навпіл

Ілюстративне фото: Depositphotos

50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії. Водночас 41% відчуває, що країна скоріше рухається до авторитаризму. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи попросили респондентів оцінити напрям розвитку України.

Половина опитаних (50%) упевнені, що країна рухається до розвитку демократії та більшої демократичності.

41% українців вважає навпаки, що Україна рухається до зменшення демократії та розвитку авторитаризму.

9% респондентів було важко відповісти на це питання.

Інфографіка: КМІС

Як зазначили у КМІС, результати опитування тісно пов'язані з рівнем довіри опитаних до президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто заявив про недовіру президенту, була найбільша кількість людей, хто бачить у країні ознаки авторитаризму, і навпаки.

Інфографіка: КМІС

Серед тих, хто побачив в Україні зменшення демократії, КМІС зробив окреме опитування. Соціологи поцікавилися, чому вони так вважають.

Найчастіше респонденти говорили про обмеження свободи слова і тиск на ЗМІ (18%), концентрацію влади (14%), загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні (13%), корупцію (12%), діяльність ТЦК / мобілізацію (12%), обмеження прав і свобод (12%).

Лише 4% опитаних як ознаку авторитаризму назвали відсутність виборів.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводилося за власною ініціативою КМІС з 28 травня до 3 червня 2025 року. Телефоном було опитано 1092 респонденти старше 18 років, які проживали на підконтрольній українському уряду території. Похибка вибірки не перевищує 3,9%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.