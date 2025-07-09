Більш ніж половина українців вважають, що допомога від США триватиме, але частково – опитування
Українці очікують, що США не припинять постачання зброї. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
53% опитаних українців вважають, що США частково продовжать підтримувати Україну зброєю. Водночас лише 11% респондентів очікують, що постачання зброї триватиме у повному обсязі.
25% взагалі висловили думку, що військова допомога триватиме на мінімальному рівні. І ще 8% опитаних не очікують жодної американської військової допомоги.
Довідка. Опитування проводилося 4-5 липня 2025 року у форматі телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Похибка – не більше як 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.
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