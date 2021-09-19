"Будет очень холодно". Синоптик дала прогноз погоды в Украине на начало недели

Завтра, 20 сентября, в Украине начнет холодать, температура будет от 7 до 12 градусов тепла. "Будет очень холодно по ощущениям", пишет в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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Сегодня на юге страны ожидается от 20 до 25 градусов тепла, на востоке – от 18 до 22 градусов, на севере – от 13 до 17, в центральной части – от 16 до 19. В большинстве областей пройдут периодические дожди.

С понедельника температура начнет идти вниз. В Киеве, по словам Диденко, ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, похолодание ожидается по всей Украине. Оно продержится несколько дней.

Но Диденко успокаивает: "Не печальтесь, теплая погода еще будет".

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Владислав Сердюк

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