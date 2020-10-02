"Был готов к этой реальности". Коронавирусом заразился глава Нафтогаза Андрей Коболев

По словам председателя правления, чувствует он себя хорошо, но все встречи пока будет проводить в онлайн-формате

Сегодня стало известно, что коронавирусом заболел глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Об этом он сообщил в Facebook, написав, что вчера вернулся из командировки, получил положительный тест на COVID-19 час назад, предупредил всех и больше ни с кем не контактировал.

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"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики", – отметил Коболев, добавив, что и компания, и он лично были готовы к этой реальности, поскольку коллективный иммунитет формируется тогда, когда переболеет 70% общества.

Глава правления Нафтогаза сообщил, что чувствует себя хорошо и надеется "не потерять нюх – ни реальный, ни бизнесовый", а все совещания, встречи и интервью просто переведет в онлайн-формат.

Исполняющим обязанности на время своего отсутствия Коболев назначил первого заместителя Сергея Перелому.

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Дарья Мостовая

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