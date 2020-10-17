Ляшко: Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2% и ниже

По официальным данным, смертность от COVID-19 в Украине в последние месяцы – одна из самых низких в мире

Летальность от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 2% и ниже. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев, а осталась так, как начинала", – сказал Ляшко.

Он уточнил, что речь идет о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике.

"То есть человек умер, и если у него был диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", – пояснил главный санврач.

По словам Ляшко, в мире летальность уменьшилась с 7% до 3%.

По официальным данным, смертность от COVID-19 в Украине в последние месяцы – одна из самых низких в мире.

В середине марта в Украине говорили о летальности на уровне 5,1%, к началу апреля называли цифру в 3%. С тех пор этот процент преимущественно уменьшался, хотя в начале июня поднялся до 3% с 2,5% в конце апреля.

Центр данных о коронавирусе Института Джона Хопкинса в США в начале этой недели приводил для Украины уровень летальности в 1,9%.

В Украине по состоянию на утро 17 октября зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки – 6410.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 293 641 человека, умерли от COVID-19 – 5517 человек, выздоровели – 124 113.

Читайте также: Коронавирус. Ляшко: Жесткий карантин в Украине – исключительно резервный момент

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.