Черновицкая область в шаге от оранжевой зоны карантина — глава ОГА

Черновицкая область находится в шаге от перехода в оранжевую карантинную зону. Об этом в видеообращении в Facebook заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, область приближается к оранжевой зоне по темпам роста новых случаев коронавируса.

Глава ОГА отметил, что только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить область из одной зоны в другую, но Черновицкая область по темпам роста может перескочить через желтую и оказаться сразу в оранжевой зоне.

Осачук сказал, что область самостоятельно не будет вводить никаких ограничений, пока госкомиссия не примет решение. Он призвал жителей области вакцинироваться как можно быстрее.

Чиновник добавил, что в желтой и оранжевой зонах карантина учебные заведения могут работать только в том случае, если 80% педколлектива будут вакцинированы.

11 августа Кабинет министров решил продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Такое решение связано с ростом количества случаев госпитализации пациентов с коронавирусом.

2 сентября в Украине выявили 2693 новых случая коронавируса (днем ранее – 2477).

Вадим Ребрина

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