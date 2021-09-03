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Черновицкая область в шаге от оранжевой зоны карантина — глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 21:08
Черновицкая область в шаге от оранжевой зоны карантина — глава ОГА - Фото
Сергей Осачук (фото - facebook.com/SergiiOsachuk)

Черновицкая область находится в шаге от перехода в оранжевую карантинную зону. Об этом в видеообращении в Facebook заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, область приближается к оранжевой зоне по темпам роста новых случаев коронавируса.

Глава ОГА отметил, что только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить область из одной зоны в другую, но Черновицкая область по темпам роста может перескочить через желтую и оказаться сразу в оранжевой зоне.

Осачук сказал, что область самостоятельно не будет вводить никаких ограничений, пока госкомиссия не примет решение. Он призвал жителей области вакцинироваться как можно быстрее.

Чиновник добавил, что в желтой и оранжевой зонах карантина учебные заведения могут работать только в том случае, если 80% педколлектива будут вакцинированы.

  • 11 августа Кабинет министров решил продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Такое решение связано с ростом количества случаев госпитализации пациентов с коронавирусом.
  • 2 сентября в Украине выявили 2693 новых случая коронавируса (днем ранее – 2477).
Вадим Ребрина
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черновицкая область карантин сергей осачук коронавирус
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