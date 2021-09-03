Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 2600, в лидерах Киев и Одесская область

Вчера, 2 сентября, в Украине выявили 2693 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2477), выздоровели 1112 пациентов (днем ранее – 889). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 171 ребенок и 40 медиков. Госпитализированы 826 человек (сутками ранее – 787), 45 пациентов умерли (сутками ранее – 44).

Официально за 2 сентября сделаны 52 375 тестов на коронавирус (53 715 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 293 541 заболевший COVID-19, 2 210 866 пациентов выздоровели, 53 922 человек умерли. Проведено более 12 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях:

Киев – 321 заболевших за сутки;

Одесская область – 236;

Харьковская – 231;

Львовская – 213;

Днепропетровская – 191;

Черновицкая – 164;

Донецкая – 157;

Запорожская – 117;

Киевская – 115;

Хмельницкая – 104;

Луганская – 90;

Херсонская – 90;

Ивано-Франковская – 85;

Сумская – 71;

Тернопольская – 71;

Житомирская – 67;

Винницкая – 54;

Ровенская – 53;

Волынская – 52;

Черниговская – 52;

Черкасская – 50;

Николаевская – 42;

Закарпатская – 30;

Полтавская – 28;

Кировоградская – 9.

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Денис Юдин

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