Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 2600, в лидерах Киев и Одесская область
Вчера, 2 сентября, в Украине выявили 2693 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2477), выздоровели 1112 пациентов (днем ранее – 889). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 171 ребенок и 40 медиков. Госпитализированы 826 человек (сутками ранее – 787), 45 пациентов умерли (сутками ранее – 44).
Официально за 2 сентября сделаны 52 375 тестов на коронавирус (53 715 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях:
Киев – 321 заболевших за сутки;
Одесская область – 236;
Харьковская – 231;
Львовская – 213;
Днепропетровская – 191;
Черновицкая – 164;
Донецкая – 157;
Запорожская – 117;
Киевская – 115;
Хмельницкая – 104;
Луганская – 90;
Херсонская – 90;
Ивано-Франковская – 85;
Сумская – 71;
Тернопольская – 71;
Житомирская – 67;
Винницкая – 54;
Ровенская – 53;
Волынская – 52;
Черниговская – 52;
Черкасская – 50;
Николаевская – 42;
Закарпатская – 30;
Полтавская – 28;
Кировоградская – 9.
- 31 августа в Украине достигли отметки в 9 млн сделанных прививок от COVID-19. Самые популярные вакцины – от Pfizer/BioNTech, Moderna и Sinovac.
- Минздрав рассчитывает получить 28 млн доз вакцин от коронавируса до конца года. На прошлых выходных Украина получила почти 200 000 доз вакцины Pfizer от США.
- В Украине заканчивается вакцина Moderna. Сейчас ею делают лишь вторые прививки, а в сентябре новой партии не ожидается.
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