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Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 2600, в лидерах Киев и Одесская область

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03.09.2021, 08:15
Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 2600, в лидерах Киев и Одесская область - Фото
Иллюстративное фото: Lex Van Lieshout/ЕРА

Вчера, 2 сентября, в Украине выявили 2693 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2477), выздоровели 1112 пациентов (днем ранее – 889). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 171 ребенок и 40 медиков. Госпитализированы 826 человек (сутками ранее – 787), 45 пациентов умерли (сутками ранее – 44).

Официально за 2 сентября сделаны 52 375 тестов на коронавирус (53 715 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 293 541 заболевший COVID-19, 2 210 866 пациентов выздоровели, 53 922 человек умерли. Проведено более 12 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях:

Киев – 321 заболевших за сутки;
Одесская область – 236;
Харьковская – 231;
Львовская – 213;
Днепропетровская – 191;
Черновицкая – 164;
Донецкая – 157;
Запорожская – 117;
Киевская – 115;
Хмельницкая – 104;
Луганская – 90;
Херсонская – 90;
Ивано-Франковская – 85;
Сумская – 71;
Тернопольская – 71;
Житомирская – 67;
Винницкая – 54;
Ровенская – 53;
Волынская – 52;
Черниговская – 52;
Черкасская – 50;
Николаевская – 42;
Закарпатская – 30;
Полтавская – 28;
Кировоградская – 9.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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