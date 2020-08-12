Четыре показателя для ослабления карантина в регионах заменят на один - Степанов

При определении, в каких регионах ослаблять карантин, будет учитываться только один показатель - количество новых заболевших

В Украине перечень показателей для ослабления карантина планируют заменить на один - количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 000 населения. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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Сейчас при решении вопроса об ослаблении карантина в отдельных областях учитываются четыре показателя: загруженность койко-мест в больницах, среднее количество сделанных тестов методом ПЦР и ИФА, процент выявленных новых заболевших и динамика увеличения случаев заражения коронавируса.

"Мы решили объединить все показатели в один и считать, исходя из количества новых заболевших на 100 000 населения в течение 14 дней", - сказал глава ведомства. По его словам, это сделает разделение регионов на зоны более понятным и удобным, а сам показатель будет легко посчитать.

На 11 августа были не готовы к ослаблению карантина девять областей.

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Дарья Мостовая

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