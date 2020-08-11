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Вторая волна COVID-19 начинается раньше прогнозов: ее ждали осенью - Степанов

11.08.2020, 11:37
Вторая волна COVID-19 начинается раньше прогнозов: ее ждали осенью - Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

За месяц число госпитализированных с коронавирусом в Украине выросло на 1600, глава МОЗ Степанов рассказал о подготовке ко второй волне эпидемии

Вторая волна эпидемии коронавируса начинается раньше, чем прогнозировалось. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, в Минздраве считали, что существенное увеличение количества заболевших будет в октябре-ноябре, прогнозировалось, что оно совпадет с сезонной эпидемией гриппа. "Так считал весь мир", - подчеркнул министр.

Степанов отметил рост числа заболевших COVID-19 как в Украине, так и в странах Европы. В Украине за месяц, с 11 июля, число госпитализированных с коронавирусом выросло с 3912 до 5549 - на 1637 человек.

По его словам, Украина ускорила подготовку медицинской системы ко второй волне эпидемии: значительно увеличилось число проводимых тестов на коронавирус, идут закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, к койкам в больницах подводят кислород.

В больницах второй волны готовы 10 000 мест, отметил Степанов.

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Денис Юдин
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