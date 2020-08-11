Коронавирус. В пяти регионах Украины более 100 заболевших за сутки
В Днепропетровской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано во Львовской, Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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В Днепропетровской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19. Более 100 заболевших за сутки - во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129), Ивано-Франковской (114) областях и в Киеве (123).
Динамика эпидемии по областям:
Львовская - 11 142 заболевших (161 за сутки);
Киев - 9687 (123);
Ровенская - 7018 (95);
Черновицкая - 6867 (90);
Ивано-Франковская - 5911 (114);
Закарпатская - 5875 (66);
Харьковская - 5030 (129);
Волынская - 4375 (48);
Одесская - 4364 (134);
Киевская - 4239 (42);
Тернопольская - 3375 (51);
Винницкая - 3002 (17);
Житомирская - 2178 (24);
Днепропетровская - 1571 (0);
Хмельницкая - 1376 (8);
Черкасская - 1039 (3);
Черниговская - 1038 (14);
Донецкая - 982 (6);
Запорожская - 959 (6);
Николаевская - 729 (13);
Кировоградская - 725 (1);
Сумская - 702 (3);
Полтавская - 503 (6);
Херсонская - 271 (2);
Луганская - 157 (2).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- За прошедшие сутки в Украине выявлено 1158 новых заболевших коронавирусом.
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