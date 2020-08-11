Коронавирус. В пяти регионах Украины более 100 заболевших за сутки

В Днепропетровской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано во Львовской, Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

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В Днепропетровской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19. Более 100 заболевших за сутки - во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129), Ивано-Франковской (114) областях и в Киеве (123).

Динамика эпидемии по областям:

Львовская - 11 142 заболевших (161 за сутки);

Киев - 9687 (123);

Ровенская - 7018 (95);

Черновицкая - 6867 (90);

Ивано-Франковская - 5911 (114);

Закарпатская - 5875 (66);

Харьковская - 5030 (129);

Волынская - 4375 (48);

Одесская - 4364 (134);

Киевская - 4239 (42);

Тернопольская - 3375 (51);

Винницкая - 3002 (17);

Житомирская - 2178 (24);

Днепропетровская - 1571 (0);

Хмельницкая - 1376 (8);

Черкасская - 1039 (3);

Черниговская - 1038 (14);

Донецкая - 982 (6);

Запорожская - 959 (6);

Николаевская - 729 (13);

Кировоградская - 725 (1);

Сумская - 702 (3);

Полтавская - 503 (6);

Херсонская - 271 (2);

Луганская - 157 (2).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

1158 новых За прошедшие сутки в Украине выявленоновых заболевших коронавирусом

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Денис Юдин

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