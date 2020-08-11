Коронавирус. Девять областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Во Львовской области больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более, чем на 50%

Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 10 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области.

Во Львовской области превышен показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19: 53,31% при необходимых 50%.

Данные по регионам (нажмите, чтобы увеличить):

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

1158 новых За прошедшие сутки в Украине выявленоновых заболевших коронавирусом

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Денис Юдин

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