Что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе. Как уберечь себя

Как действовать гражданскому населению, если на техническом объекте неподалеку произошла авария, объяснили в Госспецсвязи.

Краткая инструкция:

Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.

Избегайте продолжительного пребывания на воздухе.

Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.

Регулярно делайте влажную уборку.

При запахе дыма немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.

Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (минеральные напитки, кислородно-белковые коктейли). Исключить газированные напитки.

Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.

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"Лучше всего – немедленно выехать с места близкого к аварии, в случае не возможности следуйте этим минимальным советам", – написали в Госспецсвязи.

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Катерина Амеліна

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