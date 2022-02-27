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Что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе. Как уберечь себя

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 06:11

Как действовать гражданскому населению, если на техническом объекте неподалеку произошла авария, объяснили в Госспецсвязи.

Краткая инструкция:

  • Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
  • Избегайте продолжительного пребывания на воздухе.
  • Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.
  • Регулярно делайте влажную уборку.
  • При запахе дыма немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.
  • Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (минеральные напитки, кислородно-белковые коктейли). Исключить газированные напитки.
  • Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.
  • Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом

"Лучше всего – немедленно выехать с места близкого к аварии, в случае не возможности следуйте этим минимальным советам", – написали в Госспецсвязи.

Напомним, из-за атаки противника в Харькове взорван газопровод, а в Василькове горит нефтебаза.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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