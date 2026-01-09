"Чтобы в воскресенье я уже ездил". ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который взял взятку авто – видео

Авто подозреваемого (Фото: ГБР)

Заместитель начальника Ривненского областного территориального центра комплектования получил подозрение – он брал взятки автомобилями. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным расследования, чиновник требовал деньги за оформление отстрчоки от мобилизации даже у тех военнообязанных, кто имел на это законные основания. И угрожал создавать искусственные препятствия в случае, если человек откажется платить.

Стоимость "услуг" подозреваемый оценил в $10 000 – $12 000, в зависимости от оснований, по которым мужчина должен был получить отсрочку или быть снятым с розыска. А чтобы скрыть происхождение средств, чиновник придумывал различные схемы, говорят следователи.

В частности задокументирован случай, когда подозреваемый поручил подчиненным приобрести за взятку автомобиль, приложив часть денег из предыдущих "поступлений" и зарегистрировать его на подставное лицо.

"Ну все, занимайтесь. Чтобы я в воскресенье уже ездил на этой машине. Сумму восемь у меня заберешь", – сказал руководитель одному из подчиненных, что зафиксировано на аудиозаписи.

Также правоохранители зафиксировали разговор, на котором один из подчиненных сообщает другому фигуранту, вероятно мужчине, который планировал дать взятку, что руководитель владел двумя автомобилями: Audi Q7 и BMW 5, но Audi продал. Впоследствии он прислал подчиненному три объявления о продаже авто в Вараше и если этот человек поможет купить одну, то его вопрос "будет закрыт прям сегодня"

Купленное авто передали в полное пользование подозреваемому. После этого мужчину, с которого требовали деньги, сняли с розыска, и он смог оформить документы без препятствий.

Сейчас продолжается досудебное расследование, ГБР устанавливает другие факты вымогательства в Ровенском ОТЦК. Чиновника подозревают в вымогательстве взятки, сейчас его взяли под стражу с возможностью внести залог в размере 2,3 млн грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Вручение подозрения (Фото: ГБР)

Вручение подозрения (Фото: ГБР)