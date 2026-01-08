На работу ТЦК в Николаеве поступили десятки жалоб. Подозрение объявлено одному из офицеров – фото
Офицеру одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области сообщено о подозрении в применении физического насилия к военнообязанным во время мобилизации. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований.
В Николаеве по меньшей мере 30 человек пожаловались в ГБР на работу Корабельного ТЦК. Жалобы касались неправомерных действий работников военкомата. В бюро отметили, что такое количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений.
Проверкой установлено, что офицера областного ТЦК привлекли к "усилению" работы местного военкомата. Правоохранители отметили, что он систематически применял силу к военнообязанным в Корабельном районе.
Сейчас офицеру сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных и исправительных работ.
- 17 декабря стало известно, что начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины подозревается в корректировке российских ракетно-дронных атак по складам с боеприпасами.
- 5 января СБУ сообщила о разоблачении в рядах ВСУ в Днепре мужчины, который корректировал воздушные удары российских оккупантов.
Комментарии (0)