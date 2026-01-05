СБУ: В Днепре задержан военный в СЗЧ, который корректировал удары россиян по городу
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в рядах Вооруженных Сил Украины в Днепре мужчины, который корректировал воздушные удары российских оккупантов. Ему может грозить пожизненное заключение.
Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах. Сотрудник ФСБ "завербовал" его осенью 2025 года.
После этого мужчина мобилизовался в тыловую воинскую часть в Днепре, чтобы изнутри добывать информацию для врага. По инструкции оккупантов, он должен был передавать россиянам координаты временного базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии, по которым враг готовил атаки.
Для этого задержанный снимал военные объекты на камеру и обозначал их геолокации.
После выполнения "агентурных заданий" подозреваемый самовольно покинул воинскую часть, где служил, и сообщил ее координаты россиянам. Мужчина был разоблачен и задокументирована его разведывательная деятельность.
Также СБУ провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.
Подозреваемого задержали на финальном этапе спецоперации – он скрывался у родственников. Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на врага.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас он находится под стражей. Ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- 26 декабря стало известно, что в центре Киева иностранец пытался убить офицера украинской разведки.
- 30 декабря 2025 года СБУ сообщила, что СБУ: Киевлянин, который "засветил" работу ПВО, получил подозрение. Ему грозит до восьми лет.
Комментарии (0)