СБУ: В Днепре задержан военный в СЗЧ, который корректировал удары россиян по городу

По данным следствия, мужчина мобилизовался на задание РФ, а затем самовольно покинул часть, "слив" врагу ее координаты

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в рядах Вооруженных Сил Украины в Днепре мужчины, который корректировал воздушные удары российских оккупантов. Ему может грозить пожизненное заключение.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах. Сотрудник ФСБ "завербовал" его осенью 2025 года.

После этого мужчина мобилизовался в тыловую воинскую часть в Днепре, чтобы изнутри добывать информацию для врага. По инструкции оккупантов, он должен был передавать россиянам координаты временного базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии, по которым враг готовил атаки.

Для этого задержанный снимал военные объекты на камеру и обозначал их геолокации.

После выполнения "агентурных заданий" подозреваемый самовольно покинул воинскую часть, где служил, и сообщил ее координаты россиянам. Мужчина был разоблачен и задокументирована его разведывательная деятельность.

Также СБУ провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

Подозреваемого задержали на финальном этапе спецоперации – он скрывался у родственников. Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас он находится под стражей. Ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.