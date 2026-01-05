СБУ: У Дніпрі затримано військового у СЗЧ, який коригував удари росіян по місту

За даними слідства, чоловік мобілізувався на завдання РФ, а потім самовільно залишив частину, "зливши" ворогу її координати

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про викриття у лавах Збройних Сил України в Дніпрі чоловіка, який коригував повітряні удари російських окупантів. Йому може загрожувати довічне.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Співробітник ФСБ "завербував" його восени 2025 року.

Після цього чоловік мобілізувався до тилової військової частини у Дніпрі, щоб зсередини добувати інформацію для ворога. За інструкцією окупантів, він мав передавати росіянам координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких ворог готував атаки.

Для цього затриманий знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їхню геолокацію.

Після виконання "агентурних завдань" підозрюваний самовільно залишив військову частину, де служив, та повідомив її координати росіянам. Чоловіка було викрито та задокументовано його розвідактивність.

Також СБУ провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони.

Підозрюваного затримали на фінальному етапі спецоперації – він переховувався у родичів. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Чоловіку повідомили про підозру в держаній зраді, наразі він перебуває під вартою. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.