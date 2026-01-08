На роботу ТЦК в Миколаєві надійшли десятки скарг. Підозру оголошено одному з офіцерів – фото

Офіцер застосовував силу під час мобілізації, розповіли в ДБР

Офіцеру ТЦК оголошено про підозру (Фото: ДБР)

Офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області повідомлено про підозру у застосуванні фізичного насильства до військовозобов'язаних під час мобілізації. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань.

У Миколаєві щонайменше 30 людей поскаржилися в ДБР на роботу Корабельного ТЦК. Скарги стосувались неправомірних дій працівників військкомату. В бюро зазначили, що така кількість звернень свідчить про системний характер порушень.

Перевіркою встановлено, що офіцера обласного ТЦК залучили до "посилення" роботи місцевого військкомату. Правоохоронці зазначили, що він систематично застосовував силу до військовозобов’язаних у Корабельному районі.

Наразі офіцеру повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських та виправних робіт.

