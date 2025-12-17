Начальника медпідрозділу ЗСУ підозрюють у коригуванні російських ударів по арсеналах армії

Посадовцю ЗСУ повідомили про підозру у передаванні ФСБ координат арсеналів зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ

Затриманий (Фото: СБУ / Facebook)

Начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад Збройних Сил України підозрюється у коригуванні російських ракетно-дронових атак по складах із боєприпасами та безпілотниками ЗСУ в кількох регіонах країни. Чоловіка затримано, розповіли в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

Як встановило розслідування, військовий таємно збирав дані для ворога під час перебування на об’єктах ЗСУ. Повідомляється, що чоловік коригував повітряні удари РФ по Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

За матеріалами справи, основними цілями окупантів були склади зберігання боєприпасів і безпілотних систем українських військ. Слідчі зазначили, що Федеральна служба безпеки намагалася отримати від фігуранта координати медичних складів та автопарків спеціального транспорту Сил оборони, які забезпечують постачання медикаментів на передову.

Правоохоронці розповіли, що для збору даних посадовець під виглядом робочих поїздок відвідував військові частини та логістичні бази на півночі України. Перебуваючи на об’єктах, він нібито позначав їх розташування на Google Maps та передавав інформацію представникам ФСБ.

За співпрацю росіяни пропонували чоловіку грошову винагороду та обіцяли організувати так звану "евакуацію" до родичів у Росію, додали в СБУ.

Слідство також встановило, що ФСБ завербувала посадовця через Telegram-канали, де той поширював заклики до українців скласти зброю перед Росією.

Чоловік був затриманий на робочому місці. Під час обшуків у нього вилучили смартфон і ноутбук. За допомогою цих засобів фігурант, за інформацією правоохоронців, підтримував зв’язок із куратором від ФСБ та координував свої дії.

Слідчі СБУ повідомили посадовцю про підозру у державній зраді у мовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці додали, що чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Повідомлення (Фото: СБУ / Facebook)

Повідомлення (Фото: СБУ / Facebook)

Повідомлення військового (Фото: СБУ / Facebook)