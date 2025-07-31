СБУ: Нацгвардієць зливав ФСБ дані про стратегічне оборонне підприємство

Військовий сам вийшов на окупантів і запропонував секретну інформацію в обмін на гроші, заявили в спецслужбі

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали українського військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки Росії. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За інформацією СБУ, чоловіка викрили за сприяння міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

Агентом виявився мобілізований військовослужбовець однієї з бригад НГУ, що дислокується у Запоріжжі.

За матеріалами справи, він зливав окупантам інформацію про одне зі стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, що займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів.

Окрім того, він надсилав окупантам дані про військову частину НГУ, що відповідає за охорону цього об’єкта. Чоловік володів відповідною інформацією, оскільки до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві.

Правоохоронці встановили, що військовий сам вийшов на ворожу спецслужбу і запропонував окупантам секретну інформацію в обмін на гроші.

Йому оголосили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Правоохоронці регулярно викривають військових на співпраці з російськими спецслужбами. 19 червня затримали українського військового, який готував удари Росії по протикорабельних комплексах "Нептун".

30 липня СБУ повідомила про затримання льотчика-інструктора Повітряних сил ЗСУ, який, за версією слідства, передавав інформацію для підготовки ударів по аеродромах базування F-16 і Mirage 2000.