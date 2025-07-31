СБУ: Нацгвардеец сливал ФСБ данные о стратегическом оборонном предприятии

Военный сам вышел на оккупантов и предложил секретную информацию в обмен на деньги, заявили в спецслужбе

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали украинского военнослужащего, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По информации СБУ, мужчину разоблачили при содействии министра внутренних дел Игоря Клименко и командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

Агентом оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад НГУ, дислоцирующейся в Запорожье.

По материалам дела, он сливал оккупантам информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, что занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов.

Кроме того, он посылал оккупантам данные о воинской части НГУ, отвечающей за охрану этого объекта. Мужчина владел соответствующей информацией, поскольку до мобилизации лично работал на этом предприятии.

Правоохранители установили, что военный сам вышел на вражескую спецслужбу и предложил оккупантам секретную информацию в обмен на деньги.

Ему объявили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Правоохранители регулярно разоблачают военных на сотрудничестве с российскими спецслужбами. 19 июня задержали украинского военного, который готовил удары России по противокорабельным комплексам "Нептун".

30 июля СБУ сообщила о задержании летчика-инструктора Воздушных сил ВСУ, который, по версии следствия, передавал информацию для подготовки ударов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.